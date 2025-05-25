Чейл Соннен: «Пимблетт – будущая звезда UFC. Он поднимается с космической скоростью»
Чейл Соннен назвал имя будущей звезды UFC.
«Хотите знать, кто станет следующей большой звездой? Все постоянно это обсуждают.
Илия Топурия, Ислам Махачев или Шон О’Мэлли? Или Алекс Перейра? Знаете, что я думаю? Это будет Пэдди Пимблетт. Он поднимается с космической скоростью», – сказал экс-боец UFC Чейл Соннен.
Пимблетт дебютировал в UFC в сентябре 2021-го. На его счету семь побед в промоушене, пять из которых получили награду «Поединок вечера».
Соннен – о решении Топурии сменить тренеров: «Если однажды тренер позвонил бы мне и сказал, что уходит, то я бы закончил. Никогда не видел, чтобы кто-то сохранил уровень, сменив тренера»
Соннен – Махачеву: «Если мне понадобится твое мнение, я из тебя его выбью»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Чейла Соннена
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