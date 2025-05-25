Чейл Соннен: «Пимблетт – будущая звезда UFC. Он поднимается с космической скоростью»

Чейл Соннен назвал имя будущей звезды UFC.

«Хотите знать, кто станет следующей большой звездой? Все постоянно это обсуждают.

Илия Топурия , Ислам Махачев или Шон О’Мэлли ? Или Алекс Перейра ? Знаете, что я думаю? Это будет Пэдди Пимблетт . Он поднимается с космической скоростью», – сказал экс-боец UFC Чейл Соннен .

Пимблетт дебютировал в UFC в сентябре 2021-го. На его счету семь побед в промоушене, пять из которых получили награду «Поединок вечера».

Соннен – о решении Топурии сменить тренеров: «Если однажды тренер позвонил бы мне и сказал, что уходит, то я бы закончил. Никогда не видел, чтобы кто-то сохранил уровень, сменив тренера»

Соннен – Махачеву: «Если мне понадобится твое мнение, я из тебя его выбью»