Махачев ответил Соннену: «Погоня за хайпом – не то же самое, что стремление к величию. Средненькому бойцу не понять»

Ислам Махачев отреагировал на слова Чейла Соннена.

Ранее Соннен раскритиковал Махачева за решение перейти в полусредний дивизион: «Это не храбрость, а трусость. Чемпионы так не поступают».

«Погоня за хайпом и деньгами – это не то же самое, что стремление к величию в спорте. Но средненькому бойцу, который выбился в люди с помощью дешевой болтовни, этого не понять.

Так что, пожалуйста, сядь и наблюдай, как это делают настоящие спортсмены, дядя Чейл», – написал в социальных сетях бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев .

Чарльз Оливейра: «Махачев поднялся в полусредний дивизион из-за весогонки. Я наблюдал, как он гоняет вес. Это жесть»

Илия Топурия: «Махачев – самый большой лицемер, которого я видел. Его вывели через черный ход»