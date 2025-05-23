Соннен – Махачеву: «Если мне понадобится твое мнение, я из тебя его выбью»

Чейл Соннен ответил на высказывание Ислама Махачева.

Ранее экс-чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отреагировал на критику со стороны Соннена: «Погоня за хайпом – не то же самое, что стремление к величию. Средненькому бойцу этого не понять».

«Сынок, путей к величию много. Пытайся найти свой – когда-то и я делал то же самое. Я всегда буду рядом, чтобы помочь тебе – как и прежде. Дядя Чейл – твой ангел-хранитель и старший брат.

А если в будущем мне понадобится твое мнение, я из тебя его выбью», – сказал бывший боец UFC Чейл Соннен .

Чейл Соннен: «Топурия отказался от пояса и вызвал Махачева, а он покинул дивизион. Чемпионы так не поступают»

Чарльз Оливейра: «Махачев поднялся в полусредний дивизион из-за весогонки. Я наблюдал, как он гоняет вес. Это жесть»