Генри Сехудо: «Хабиб и Конор – единственные, кому удалось подружиться с Уайтом»
Генри Сехудо рассказал, что общего у Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.
«Не так уж много людей имеют действительно близкие отношения с Даной Уайтом. Можете поговорить с теми, кто его знает – сразу поймете, что у него очень узкий круг доверенных лиц.
По личному опыту общения с Даной я знаю, что он не сближается с бойцами. Единственные, кому удалось подружиться с ним – это Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор», – сказал бывший чемпион UFC Генри Сехудо.
Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что Макгрегор не собирается возвращаться в октагон в ближайшее время.
Хабиб вспомнил победу над Макгрегором: «Я знаю, что вам это не нравится»
Хабиб превратил бойца-середняка в чемпиона UFC. А он вообще проигрывал как тренер?
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости