Генри Сехудо: «Хабиб и Конор – единственные, кому удалось подружиться с Уайтом»

Генри Сехудо рассказал, что общего у Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

«Не так уж много людей имеют действительно близкие отношения с Даной Уайтом . Можете поговорить с теми, кто его знает – сразу поймете, что у него очень узкий круг доверенных лиц.

По личному опыту общения с Даной я знаю, что он не сближается с бойцами. Единственные, кому удалось подружиться с ним – это Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор », – сказал бывший чемпион UFC Генри Сехудо .

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил , что Макгрегор не собирается возвращаться в октагон в ближайшее время.

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