Махачев – о дебюте в UFC: «10 лет как неделя»

Ислам Махачев 10 лет назад дебютировал в UFC.

«10 лет как неделя», – написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев .

Напомним, Махачев дебютировал в промоушене 24 мая 2013 года на турнире UFC 187. Он победил удушающим приемом Лео Кунца. В активе Ислама 27 побед и поражение.

Евгений Гончаров: «Сложно обвинять Махачева в трусости. Только глупый человек может такое говорить, каковым и является Топурия»

Чарльз Оливейра: «Махачев поднялся в полусредний дивизион из-за весогонки. Я наблюдал, как он гоняет вес. Это жесть»