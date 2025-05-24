Махачев – о дебюте в UFC: «10 лет как неделя»
Ислам Махачев 10 лет назад дебютировал в UFC.
«10 лет как неделя», – написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Напомним, Махачев дебютировал в промоушене 24 мая 2013 года на турнире UFC 187. Он победил удушающим приемом Лео Кунца. В активе Ислама 27 побед и поражение.
Евгений Гончаров: «Сложно обвинять Махачева в трусости. Только глупый человек может такое говорить, каковым и является Топурия»
Чарльз Оливейра: «Махачев поднялся в полусредний дивизион из-за весогонки. Я наблюдал, как он гоняет вес. Это жесть»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал Ислама Махачева
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