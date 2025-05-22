Александр Волков: «Уважаю желание Махачева взять на себя риск и подраться в более тяжелой категории»

Александр Волков оценил переход Ислама Махачева в полусредний вес.

«Я уважаю его мнение, желание взять на себя дополнительные риски и подраться в более тяжелой весовой категории. Он может оставить более мощное наследие в спорте. Мне будет интересно посмотреть его бой в новом дивизионе», – сказал боец UFC Александр Волков .

Ислам Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется за титул в полусреднем против Джека Делла Маддалены.

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