Александр Волков: «Уважаю желание Махачева взять на себя риск и подраться в более тяжелой категории»
Александр Волков оценил переход Ислама Махачева в полусредний вес.
«Я уважаю его мнение, желание взять на себя дополнительные риски и подраться в более тяжелой весовой категории. Он может оставить более мощное наследие в спорте. Мне будет интересно посмотреть его бой в новом дивизионе», – сказал боец UFC Александр Волков.
Ислам Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется за титул в полусреднем против Джека Делла Маддалены.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
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