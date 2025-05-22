Даниэль Кормье: «Махачев впервые поставил свои желания выше остальных»
Даниэль Кормье высказался о переходе Ислама Махачева в полусредний дивизион.
«Это первый раз, когда Ислам поставил свои желания выше остальных. Все хотели, чтобы он подрался с Волкановски, и он сделал это. Хотели, чтобы он подрался с Царукяном. Арман не смог, но Ислам подрался с Мойкано на однодневном уведомлении», – сказал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.
Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется за титул в полусреднем против Джека Делла Маддалены.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Даниэля Кормье
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