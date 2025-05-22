Даниэль Кормье: «Махачев впервые поставил свои желания выше остальных»

Даниэль Кормье высказался о переходе Ислама Махачева в полусредний дивизион.

«Это первый раз, когда Ислам поставил свои желания выше остальных. Все хотели, чтобы он подрался с Волкановски, и он сделал это. Хотели, чтобы он подрался с Царукяном . Арман не смог, но Ислам подрался с Мойкано на однодневном уведомлении», – сказал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется за титул в полусреднем против Джека Делла Маддалены.

Хабиб – о фото Махачева на мотоцикле в горах: «Мне это не нравится»