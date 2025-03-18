Илия Топурия: «На горизонте еще один пояс в новом дивизионе»

Илия Топурия публично заявил, что намерен выиграть пояс в легком дивизионе UFC.

«На горизонте еще один пояс в новом дивизионе. У нас есть цель», – заявил экс-чемпион UFC Илия Топурия в Вальядолиде во время проведения гала-концерта, посвященного вручению национальных премий Испании лучшим спортсменам 2024 года.

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