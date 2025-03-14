Биспинг считает, что Махачев проведет бой с Топурией: «Готов поставить на это деньги»

Майкл Биспинг считает, что Ислам Махачев проведет бой с Илией Топурией.

«Конечно, у Топурии куча вариантов. Но, объективно говоря, Махачеву срочно нужен соперник – то же самое можно сказать и об Илие. Да, есть еще Джастин Гейджи , который говорит, что хочет получить титульный поединок. На самом же деле ему плевать на пояс.

Думаю, он счастлив выходить в октагон, быть самим собой и зарабатывать огромное количество денег. Думаю, что следующим соперником Махачева станет Топурия. Готов поставить на это деньги, если меня об этом попросят», – сказал бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг .

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