В команде Махачева опровергли информацию о поединке с Топурией летом

Ислам Махачев не планирует драться с Илией Топурией.

«Ислам не давал согласия на этот бой. Он придерживается позиции, что Топурии надо заслужить чемпионский поединок», – подтвердили в команде чемпиона UFC Ислама Махачева .

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