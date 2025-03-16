В команде Махачева опровергли информацию о поединке с Топурией летом
Ислам Махачев не планирует драться с Илией Топурией.
«Ислам не давал согласия на этот бой. Он придерживается позиции, что Топурии надо заслужить чемпионский поединок», – подтвердили в команде чемпиона UFC Ислама Махачева.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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