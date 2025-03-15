Ислам Махачев и Хамзат Чимаев могут провести бои в один день
Ислам Махачев и Хамзат Чимаев могут подраться на одном ивенте.
«Топурия и Махачев будут драться в тот же день, что и Хамзат Чимаев. В июне, будьте готовы. Два титульных боя в один день. Это будет самое большое мероприятие UFC в этом году. Хамзат против дю Плесси и Махачев против Топурии. Пока неофициально, но скоро это анонсируют.
Я думаю, Чимаев и Топурия одержат победы. Оцениваю шансы Топурии на победу в 60%», – сказал менеджер и тренер Расул Шамсудинов, близкий к команде Хамзата Чимаева.
Ранее сообщалось, что UFC готовит бой между Исламом Махачевым и Илией Топурией.
Илия Топурия: «Когда мы это объявим, вы не поверите. Приготовьтесь»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «РБ»
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