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Ислам Махачев и Хамзат Чимаев могут провести бои в один день

Ислам Махачев и Хамзат Чимаев могут подраться на одном ивенте.

«Топурия и Махачев будут драться в тот же день, что и Хамзат Чимаев. В июне, будьте готовы. Два титульных боя в один день. Это будет самое большое мероприятие UFC в этом году. Хамзат против дю Плесси и Махачев против Топурии. Пока неофициально, но скоро это анонсируют.

Я думаю, Чимаев и Топурия одержат победы. Оцениваю шансы Топурии на победу в 60%», – сказал менеджер и тренер Расул Шамсудинов, близкий к команде Хамзата Чимаева. 

Ранее сообщалось, что UFC готовит бой между Исламом Махачевым и Илией Топурией.

Илия Топурия: «Когда мы это объявим, вы не поверите. Приготовьтесь»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «РБ»
logoИслам Махачев
logoMMA
logoХамзат Чимаев
logoДрикус дю Плесси
logoUFC
logoИлия Топурия
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