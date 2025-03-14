Гурам Кутателадзе: «Махачев – следующая жертва Топурии. Илия стремится завоевать пояс»
Гурам Кутателадзе высказался о потенциальном бое Ислама Махачева и Илии Топурии.
«Илия стремится завоевать пояс, который сейчас принадлежит Исламу. Значит, именно с Махачевым он и собирается встретиться. Ислам – его следующая жертва. Такая у него цель.
Я думаю, что этот поединок станет одним из величайших боев в истории. Если не величайшим. Время покажет. Но я не сомневаюсь, что Илия сделает свою работу и заберет титул», – сказал боец UFC Гурам Кутателадзе.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Inside Fighting
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