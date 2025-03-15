Диего Лопес: «Топурия может многого добиться в легком весе»
Диего Лопес высказался о перспективах Илии Топурии в легком весе.
«Топурия может многого добиться в легком весе. Он еще молодой, у него есть для этого время. Надеюсь, я буду чемпионом, когда ему захочется вернуться. Хотел бы провести бой с ним», – сказал Диего Лопес.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
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