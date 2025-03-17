Кори Сэндхаген: «Скорее всего, UFC сведут Яна и Нурмагомедова. А Двалишвили подерется с О’Мэлли»
Кори Сэндхаген считает, что UFC сведет российских бойцов.
«Не знаю, что UFC теперь будут делать с Петром Яном и Умаром Нурмагомедовым. Скорее всего, их сведут между собой, а Мерабу Двалишвили дадут Шона О’Мэлли», – сказал боец UFC Кори Сэндхаген.
Сэндхаген хочет титульник в 2025-м: «Я – единственный боец топ-5, который не дрался с Двалишвили»
Мераб Двалишвили: «Хочу реванш с Шоном О’Мэлли или с Петром Яном»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMA Junkie
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