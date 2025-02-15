Двалишвили – о следущем поединке: «Июнь – Ян либо О’Мэлли»

Мераб Двалишвили назвал имена возможных соперников в следующем бою.

«С кем могу подраться в этом году? Если быть реалистом, то мой следующий бой состоится в июне. Это будет либо Петр Ян, либо Шон О’Мэлли. После этого я хочу провести бой в Нью-Йорке в ноябре. Если не получится, то в декабре. Я хотел провести в этом году четыре боя, но, похоже, их будет три», – заявил чемпион UFC Мераб Двалишвили .

Двалишвили – о самом сложном сопернике: «Альдо. Яна тоже было трудно победить, но я был очень мотивирован»

Мераб Двалишвили: «У меня не было спарринг-партнеров, кроме Стерлинга. Я сильно вырос с момента дебюта в UFC»