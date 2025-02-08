Мераб Двалишвили: «Хочу реванш с Шоном О’Мэлли или с Петром Яном»

Мераб Двалишвили рассказал, когда может провести следующий бой.

«Я хочу реванш с Шоном О’Мэлли или с Петром Яном . Думаю, UFC хочет того же. Мой следующий бой будет в апреле или июне. Я готов, кого бы они ни захотели выставить против меня. Я жду контракт», – сказал Мераб Двалишвили .

Двалишвили последний бой провел в январе на UFC 311, единогласным решением судей победив Умара Нурмагомедова.

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