Мераб Двалишвили: «Хочу реванш с Шоном О’Мэлли или с Петром Яном»
Мераб Двалишвили рассказал, когда может провести следующий бой.
«Я хочу реванш с Шоном О’Мэлли или с Петром Яном. Думаю, UFC хочет того же. Мой следующий бой будет в апреле или июне. Я готов, кого бы они ни захотели выставить против меня. Я жду контракт», – сказал Мераб Двалишвили.
Двалишвили последний бой провел в январе на UFC 311, единогласным решением судей победив Умара Нурмагомедова.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Southern Cross Combat
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