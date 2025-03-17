Сэндхаген хочет титульник в 2025-м: «Я – единственный боец топ-5, который не дрался с Двалишвили»
Кори Сэндхаген рассчитывает получить титульный бой.
«Я – единственный боец из топ-5, который не дрался с Мерабом Двалишвили.
Думаю, что весь мир хочет увидеть, как я подерусь с Шоном О’Мэлли. Фанаты умоляют меня об этом поединке. Этот год будет хорошим для меня. Надеюсь, что проведу три боя, а один из них будет чемпионским», – заявил боец UFC Кори Сэндхаген.
Сэндхаген и Фигейредо подерутся в мае-2025 на турнире UFC Fight Night (журналист Лео Гимараэс)
Сэндхаген вызвал О’Мэлли: «UFC должны дать фанатам то, что они хотят»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Junkie
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