Сэндхаген хочет титульник в 2025-м: «Я – единственный боец топ-5, который не дрался с Двалишвили»

Кори Сэндхаген рассчитывает получить титульный бой.

«Я – единственный боец из топ-5, который не дрался с Мерабом Двалишвили .

Думаю, что весь мир хочет увидеть, как я подерусь с Шоном О’Мэлли . Фанаты умоляют меня об этом поединке. Этот год будет хорошим для меня. Надеюсь, что проведу три боя, а один из них будет чемпионским», – заявил боец UFC Кори Сэндхаген .

Сэндхаген и Фигейредо подерутся в мае-2025 на турнире UFC Fight Night (журналист Лео Гимараэс)

Сэндхаген вызвал О’Мэлли: «UFC должны дать фанатам то, что они хотят»