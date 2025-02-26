Сехудо хочет драться с Яном: «Если мне не дадут реванш с Ядуном, я бы предпочел Петра»
Генри Сехудо просит дать ему бой с Петром Яном.
«Я бы хотел получить бой с Петром Яном, если мне не дадут реванш с Суном Ядуном. С радостью бы подрался с Петром.
Но я не знаю, что об этом думают в UFC. Дана, наверное, думает, что со мной покончено, Хантер − наверное, тоже. Они, видимо, все думают, что со мной все», − сказал боец легчайшего веса UFC Генри Сехудо, проигравший Суну Ядуну техническим решением.
Деметриус Джонсон: «Хотел бы, чтобы Сехудо ушел на пенсию. У него нет причин драться»
Сехудо просит реванш с Ядуном: «Научись сжимать руку в кулак и подпиши чертов контракт»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Майкла Биспинга
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