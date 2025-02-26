Сехудо хочет драться с Яном: «Если мне не дадут реванш с Ядуном, я бы предпочел Петра»

Генри Сехудо просит дать ему бой с Петром Яном.

«Я бы хотел получить бой с Петром Яном , если мне не дадут реванш с Суном Ядуном. С радостью бы подрался с Петром.

Но я не знаю, что об этом думают в UFC. Дана, наверное, думает, что со мной покончено, Хантер − наверное, тоже. Они, видимо, все думают, что со мной все», − сказал боец легчайшего веса UFC Генри Сехудо , проигравший Суну Ядуну техническим решением.

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