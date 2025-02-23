Петр Ян: «Кто соскучился по мне? Буду готов драться в мае или июне»

Петр Ян планирует провести бой в мае или июне.

«Кто соскучился по мне? Май или июнь – я буду готов», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Петр Ян .

Ян в ноябре победил Дейвисона Фигейредо единогласным решением судей.

Двалишвили – о следующем поединке: «Июнь – Ян либо О’Мэлли»

Двалишвили – о самом сложном сопернике: «Альдо. Яна тоже было трудно победить, но я был очень мотивирован»