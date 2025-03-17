Алмейда предложил UFC устроить Гран-при претендентов среди тяжеловесов: «Я против Волкова и Ган против Павловича. Кто ярче победит, тот дерется за пояс»

Жаилтон Алмейда хочет получить претендентский бой с Александром Волковым.

«Давайте сделаем так: Джон Джонс и Том Аспиналл подерутся за пояс. А претенденты устроят Гран-при.

Алмейда против Волкова – этот бой уже был назначен, а я – единственный, с кем еще не дрался Александр.

Сирил Ган против Сергея Павловича : два европейских ударника, которые никогда не дрались друг с другом.

Кто ярче победит, тот пусть дерется за пояс», – написал в соцсетях боец UFC Жаилтон Алмейда .

Алмейда хочет подраться с Аспиналлом: «Если бой с Джонсом не организуют, давай сделаем это»

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