Алмейда предложил UFC устроить Гран-при претендентов среди тяжеловесов: «Я против Волкова и Ган против Павловича. Кто ярче победит, тот дерется за пояс»
Жаилтон Алмейда хочет получить претендентский бой с Александром Волковым.
«Давайте сделаем так: Джон Джонс и Том Аспиналл подерутся за пояс. А претенденты устроят Гран-при.
Алмейда против Волкова – этот бой уже был назначен, а я – единственный, с кем еще не дрался Александр.
Сирил Ган против Сергея Павловича: два европейских ударника, которые никогда не дрались друг с другом.
Кто ярче победит, тот пусть дерется за пояс», – написал в соцсетях боец UFC Жаилтон Алмейда.
Алмейда хочет подраться с Аспиналлом: «Если бой с Джонсом не организуют, давай сделаем это»
Двалишвили заработал больше $500 тысяч за UFC 311. Мойкано – $250 тысяч, Махачев – $200 тысяч
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Жаилтона Алмейды
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