Взвешивание UFC 311: Махачев − Царукян, Мераб − Умар и другие бои
В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния) состоится турнир UFC 311, в главном бою которого Ислам Махачев подерется с Арманом Царукяном за титул в легком весе.
За сутки до турнира прошла процедура взвешивания:
Ислам Махачев − Арман Царукян;
Иржи Прохазка − Джамал Хилл;
Бенеил Дариуш − Ренато Мойкано;
Кевин Холланд − Ренье де Риддер;
Жаилтон Алмейда − Сергей Спивак;
Закари Риз − Азамат Бекоев;
Богдан Гуськов − Билли Элекана;
Ринья Накамура − Муин Гафуров;
Тагир Уланбеков − Клэйтон Карпентер.
Махачев правда переедет Царукяна? Как бойцы изменились после первого поединка?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Спортс
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