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Взвешивание UFC 311: Махачев − Царукян, Мераб − Умар и другие бои

В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния) состоится турнир UFC 311, в главном бою которого Ислам Махачев подерется с Арманом Царукяном за титул в легком весе.

За сутки до турнира прошла процедура взвешивания:

  • Ислам Махачев − Арман Царукян;

  • Мераб ДвалишвилиУмар Нурмагомедов;

  • Иржи Прохазка − Джамал Хилл;

  • Бенеил Дариуш − Ренато Мойкано;

  • Кевин Холланд − Ренье де Риддер;

  • Жаилтон Алмейда − Сергей Спивак;

  • Закари Риз − Азамат Бекоев;

  • Богдан Гуськов − Билли Элекана;

  • Ринья Накамура − Муин Гафуров;

  • Тагир Уланбеков − Клэйтон Карпентер.

Махачев правда переедет Царукяна? Как бойцы изменились после первого поединка?

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Спортс
logoРенье де Риддер
logoТагир Уланбеков
Мераб - Умар
logoMMA
logoАрман Царукян
logoМераб Двалишвили
logoКевин Холланд
logoУмар Нурмагомедов
Муин Гафуров
logoСергей Спивак
Махачев - Царукян
Богдан Гуськов
logoИржи Прохазка
logoДжамал Хилл
logoЖаилтон Алмейда
UFC 311
logoUFC
logoРенато Мойкано
logoИслам Махачев
logoБенеил Дариуш
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