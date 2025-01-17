Взвешивание UFC 311: Махачев − Царукян, Мераб − Умар и другие бои

В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния) состоится турнир UFC 311, в главном бою которого Ислам Махачев подерется с Арманом Царукяном за титул в легком весе.

За сутки до турнира прошла процедура взвешивания:

Ислам Махачев − Арман Царукян;

Мераб Двалишвили − Умар Нурмагомедов ;

Иржи Прохазка − Джамал Хилл;

Бенеил Дариуш − Ренато Мойкано;

Кевин Холланд − Ренье де Риддер;

Жаилтон Алмейда − Сергей Спивак;

Закари Риз − Азамат Бекоев;

Богдан Гуськов − Билли Элекана;

Ринья Накамура − Муин Гафуров;

Тагир Уланбеков − Клэйтон Карпентер.

Махачев правда переедет Царукяна? Как бойцы изменились после первого поединка?