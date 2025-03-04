Алмейда хочет подраться с Аспиналлом: «Если бой с Джонсом не организуют, давай сделаем это»
Жаилтон Алмейда хочет провести бой с Томом Аспиналлом.
«Если бой с Джонсом не организуют, давай сделаем это, чемпион. Забудь о бое с Ганом – он избегал тебя, теперь избегает меня, он проиграл два боя за титул, а его последняя победа была ограблением», – написал Жаилтон Алмейда.
Алмейда в последнем бою победил Сергея Спивака техническим нокаутом в январе на UFC 311.
Аспиналл – о поединке с Джонсом: «Его затягивает сторона Джона. Я же говорил, что отправлю его в отставку, даже без боя»
Алекс Перейра: «Джонс победит Аспиналла. Он величайший боец в истории MMA»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Жаилтона Алмейды
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