Бонусы UFC 311: Двалишвили против Нурмагомедова – лучший бой турнира
Стали известны имена бойцов, которые получат бонусы по итогам UFC 311.
Лучшим поединком турнира назван бой Умара Нурмагомедова и Мераба Двалишвили за титул чемпиона легчайшего дивизиона.
Лучшее выступление вечера у Жаилтона Алмейды (победа техническим нокаутом над Сергеем Спиваком в первом раунде) и Иржи Прохазки (победа техническим нокаутом над Джамалом Хиллом).
Эти бойцы получат дополнительные $50 тысяч.
Почему устал Умар Нурмагомедов
Первое поражение Умара в карьере – на глазах Хабиба. В титульнике не справился с грузинским чемпионом
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
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