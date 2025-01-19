Бонусы UFC 311: Двалишвили против Нурмагомедова – лучший бой турнира

Стали известны имена бойцов, которые получат бонусы по итогам UFC 311.

Лучшим поединком турнира назван бой Умара Нурмагомедова и Мераба Двалишвили за титул чемпиона легчайшего дивизиона.

Лучшее выступление вечера у Жаилтона Алмейды (победа техническим нокаутом над Сергеем Спиваком в первом раунде) и Иржи Прохазки (победа техническим нокаутом над Джамалом Хиллом).

Эти бойцы получат дополнительные $50 тысяч.

Почему устал Умар Нурмагомедов

Первое поражение Умара в карьере – на глазах Хабиба. В титульнике не справился с грузинским чемпионом