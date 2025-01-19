Двалишвили заработал больше $500 тысяч за UFC 311. Мойкано – $250 тысяч, Махачев – $200 тысяч

Стали известны гарантированные гонорары бойцов по итогам UFC 311.

Больше всех заработал чемпион легчайшей категории Мераб Двалишвили – $500 тысяч. Его соперник Умар Нурмагомедов получил $100 тысяч.

В главном событии турнира больше заработал проигравший Ренато Мойкано – $250 тысяч. Ислам Махачев получил $200 тысяч.

Отметим, что суммы указаны без учета выплат от PPV – их получат Ислам Махачев и Мераб Двалишвили . Также не учтены бонусы по итогам турнира в размере $50 тысяч, которые получили Двалишвили, Нурмагомедов, Жаилтон Алмейда и Иржи Прохазка .

Автор главных сенсаций UFC – бухгалтер. Это он проходил Нурмагомедова, Сен-Пьера и Андерсона Сильву

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