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Двалишвили заработал больше $500 тысяч за UFC 311. Мойкано – $250 тысяч, Махачев – $200 тысяч

Стали известны гарантированные гонорары бойцов по итогам UFC 311.

Больше всех заработал чемпион легчайшей категории Мераб Двалишвили – $500 тысяч. Его соперник Умар Нурмагомедов получил $100 тысяч.

В главном событии турнира больше заработал проигравший Ренато Мойкано – $250 тысяч. Ислам Махачев получил $200 тысяч.

Отметим, что суммы указаны без учета выплат от PPV – их получат Ислам Махачев и Мераб Двалишвили. Также не учтены бонусы по итогам турнира в размере $50 тысяч, которые получили Двалишвили, Нурмагомедов, Жаилтон Алмейда и Иржи Прохазка.

Автор главных сенсаций UFC – бухгалтер. Это он проходил Нурмагомедова, Сен-Пьера и Андерсона Сильву

Махачев за раунд растерзал Мойкано и защитил титул UFC. Теперь он точно круче Хабиба

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Forbes
logoMMA
logoМераб Двалишвили
logoРенато Мойкано
logoUFC
UFC 311
logoИслам Махачев
logoЖаилтон Алмейда
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