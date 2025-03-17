Долидзе – о Двалишвили: «Достойный и хороший человек. Приглашу его в угол и на следующий бой»

Роман Долидзе оценил работу Двалишвили в углу на поединке с Марвином Веттори.

«Да, конечно приглашу Мераба на следующий бой. Думаю, эта возможность будет всегда.

Мы с Двалишвили , на самом деле, очень близки. Если мы не стояли в углу друг у друга, то это не означает, что все не так. Есть вещи, по которым могу с ним не соглашаться, ведь я – своеобразный и упертый.

Мераб – достойный и хороший человек», – сказал боец UFC Роман Долидзе .

Двалишвили присутствовал в углу Долидзе на поединке с Марвином Веттори, закончившемся единогласной победой грузинского бойца.

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