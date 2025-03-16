Веттори – о поражении в бою с Долидзе: «Жизнь иногда показывает, что даже отдав сердце и все, что у вас есть, вы все равно не сможете жобиться своего»
Марвин Веттори прокомментировал поражение Роману Долидзе.
«Все не так уж плохо, просто несколько порезов и синяков. Черт возьми, ребята, жизнь иногда показывает, что даже отдав сердце и все, что у вас есть, вы все равно не сможете это сделать. Был близкий бой. Я почти забрал его в третьем раунде, но думаю, что этого было недостаточно.
##### [Блин]. Я даже не знаю, что сказать. Спасибо American Top Team. Они лучшие в мире. Спасибо UFC. Что ##### [блин] тут еще сказать? Я не знаю. Вот и все», – сказал боец UFC Марвин Веттори.
Напомним, Веттори проиграл Роману Долидзе единогласным решением судей на UFC Fight Night 254.
Долидзе – о трилогии с Веттори: «Если UFC предложат, то не откажусь»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Марвина Веттори
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