Веттори – о поражении в бою с Долидзе: «Жизнь иногда показывает, что даже отдав сердце и все, что у вас есть, вы все равно не сможете жобиться своего»

Марвин Веттори прокомментировал поражение Роману Долидзе.

«Все не так уж плохо, просто несколько порезов и синяков. Черт возьми, ребята, жизнь иногда показывает, что даже отдав сердце и все, что у вас есть, вы все равно не сможете это сделать. Был близкий бой. Я почти забрал его в третьем раунде, но думаю, что этого было недостаточно.

##### [Блин]. Я даже не знаю, что сказать. Спасибо American Top Team. Они лучшие в мире. Спасибо UFC. Что ##### [блин] тут еще сказать? Я не знаю. Вот и все», – сказал боец UFC Марвин Веттори .

Напомним, Веттори проиграл Роману Долидзе единогласным решением судей на UFC Fight Night 254.

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