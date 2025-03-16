Долидзе – о трилогии с Веттори: «Если UFC предложат, то не откажусь»

Роман Долидзе согласен на трилогию с Марвином Веттори.

«Любая победа – это хорошо. Победа над Веттори очень важна, потому что я хотел вернуть себе то, что у меня отняли в Лондоне. Надеюсь, что соперник скоро восстановится. Он сильный и выносливый боец. Я был готов к пяти раундам. Как вы можете видеть, я усердно работал в течение всего боя. И это было важно для меня.

Трилогия? Хороший вопрос. Марвин согласился и дал мне реванш. Если UFC предложат, то я, вероятно, не откажусь. Из уважения, потому что он сделал то же самое. Но думаю, что у UFC другие планы», – заявил боец UFC Роман Долидзе .

Напомним, Долидзе победил Марвина Веттори в главном событии UFC Fight Night 254. В марте 2023-го Веттори победил Долидзе единогласным решением судей.

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