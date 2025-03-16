Веттори хочет третий бой с Долидзе: «Самая глупая трилогия, согласен с вами, ублюдки. Но это должно произойти»

Марвин Веттори хочет трилогию с Романом Долидзе.

«Думаю, нам нужен третий бой. Самая глупая трилогия, я согласен с вами, ублюдки. Но на данный момент это должно произойти», – написал в соцсетях боец UFC Марвин Веттори .

Напомним, Веттори проиграл Роману Долидзе единогласным решением судей на UFC Fight Night 254.

Веттори – о поражении в бою с Долидзе: «Жизнь иногда показывает, что даже отдав сердце и все, что у вас есть, вы все равно не сможете жобиться своего»

Долидзе – о трилогии с Веттори: «Если UFC предложат, то не откажусь»