Сен-Пьер встретился с Двалишвили: «Лучший исполнитель тейкдаунов»

Жорж Сен-Пьер считает Мераба Двалишвили лучшим по тейкдаунам в UFC.

«Я только что встретил лучшего исполнителя тейкдаунов и чемпиона UFC в полулегком весе Мераба Двалишвили », – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер .

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