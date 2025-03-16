Сен-Пьер встретился с Двалишвили: «Лучший исполнитель тейкдаунов»
Жорж Сен-Пьер считает Мераба Двалишвили лучшим по тейкдаунам в UFC.
«Я только что встретил лучшего исполнителя тейкдаунов и чемпиона UFC в полулегком весе Мераба Двалишвили», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Жоржа Сен-Пьера
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