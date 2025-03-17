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Гвоздик – о Ломаченко: «Слышал, что он уже все. Василий ожидает результатов МРТ. Не знаю, чего там ждут»

Александр Гвоздик сомневается, что Василий Ломаченко вернется на ринг.

«Поединок Рэймонда Мураталла и Ломаченко? Не знаю. Вопрос в том, захочет ли Василий драться. Потому что я слышал, что он уже все. Они ничего не анонсируют, молчат. Знаю, что Ломаченко ждет результатов МРТ. Они должны прийти из Испании. Не знаю, чего там ждут», – сказал экс-чемпион мира по боксу Александр Гвоздик.

Стивенсон – Ломаченко: «Ты не хочешь драться. Просто отдай пояс и уходи на пенсию»

Гвоздик – о реванше Бивола и Бетербиева: «50 на 50. Но большое влияние окажет состояние Бетербиева»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESNEWS
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