Гвоздик – о Ломаченко: «Слышал, что он уже все. Василий ожидает результатов МРТ. Не знаю, чего там ждут»
Александр Гвоздик сомневается, что Василий Ломаченко вернется на ринг.
«Поединок Рэймонда Мураталла и Ломаченко? Не знаю. Вопрос в том, захочет ли Василий драться. Потому что я слышал, что он уже все. Они ничего не анонсируют, молчат. Знаю, что Ломаченко ждет результатов МРТ. Они должны прийти из Испании. Не знаю, чего там ждут», – сказал экс-чемпион мира по боксу Александр Гвоздик.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESNEWS
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