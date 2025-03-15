Стивенсон – Ломаченко: «Ты не хочешь драться. Просто отдай пояс и уходи на пенсию»

Шакур Стивенсон обратился к Василию Ломаченко.

«Я смотрел на Ломаченко, он мне нравился. Он был тем самым парнем для меня. То, что он испугался и не хочет драться со мной, заставило меня посмотреть на него по-другому.

Он просто сидит с титулом, по какой причине? Ты не хочешь драться, у тебя нет мотивации. Просто отдай пояс и уходи на пенсию», – сказал Шакур Стивенсон .

Василий Ломаченко последний бой провел в мае-2024, победив Джорджа Камбососа.

Кейшон Дэвис: «Буду признателен Ломаченко, если он даст мне шанс»