Стивенсон – Ломаченко: «Ты не хочешь драться. Просто отдай пояс и уходи на пенсию»
Шакур Стивенсон обратился к Василию Ломаченко.
«Я смотрел на Ломаченко, он мне нравился. Он был тем самым парнем для меня. То, что он испугался и не хочет драться со мной, заставило меня посмотреть на него по-другому.
Он просто сидит с титулом, по какой причине? Ты не хочешь драться, у тебя нет мотивации. Просто отдай пояс и уходи на пенсию», – сказал Шакур Стивенсон.
Василий Ломаченко последний бой провел в мае-2024, победив Джорджа Камбососа.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ring
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