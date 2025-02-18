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Гвоздик – о реванше Бивола и Бетербиева: «50 на 50. Но большое влияние окажет состояние Бетербиева»

Александр Гвоздик считает равными шансы Бивола и Бетербиева на победу .

«В первом бою немного лучше был Бетербиев, но после поединка я считал, что победил Бивол. Теперь многое зависит от состояния Артура. Ему уже 40 лет. Если его организм не сможет показать ту форму, в которой он был раньше, то больше шансов будет у Дмитрия.

Я бы оценивал их шансы 50 на 50. Но большое влияние окажет состояние Бетербиева», – заявил экс-чемпион мира по боксу Александр Гвоздик в интервью ютуб-каналу Cornerman Boxing.

Напомним, реванш Бивола и Артура Бетербиева состоится 22 февраля в Эр-Рияде.

Дмитрий Бивол: «Я должен стать быстрее, сильнее и иметь лучшую подготовку. Не буду думать о первом поединке с Бетербиевым, у меня новый план»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс
logoАлександр Гвоздик
logoбокс
Бивол - Бетербиев
logoАртур Бетербиев
logoДмитрий Бивол
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