Гвоздик – о реванше Бивола и Бетербиева: «50 на 50. Но большое влияние окажет состояние Бетербиева»
Александр Гвоздик считает равными шансы Бивола и Бетербиева на победу .
«В первом бою немного лучше был Бетербиев, но после поединка я считал, что победил Бивол. Теперь многое зависит от состояния Артура. Ему уже 40 лет. Если его организм не сможет показать ту форму, в которой он был раньше, то больше шансов будет у Дмитрия.
Я бы оценивал их шансы 50 на 50. Но большое влияние окажет состояние Бетербиева», – заявил экс-чемпион мира по боксу Александр Гвоздик в интервью ютуб-каналу Cornerman Boxing.
Напомним, реванш Бивола и Артура Бетербиева состоится 22 февраля в Эр-Рияде.
Дмитрий Бивол: «Я должен стать быстрее, сильнее и иметь лучшую подготовку. Не буду думать о первом поединке с Бетербиевым, у меня новый план»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс
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