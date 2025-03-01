Кейшон Дэвис: «Я бы провел бой с Ломаченко. Со Стивенсоном никогда не буду драться»

Кейшон Дэвис рассказал, с кем хочет провести следующий бой.

«Я бы подрался с Василием Ломаченко . Это легкий бой для организации, он в Top Rank. С Шакуром Стивенсоном я никогда не буду драться. Деньги меня не изменят», – сказал Кейшон Дэвис.

14 февраля Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика и стал обладателем пояса WBO в легком весе.

Хельвани – о следующем сопернике Кейшона Дэвиса: «Он не будет драться с Шакуром и вряд ли решится на бой с Джервонтой. Ломаченко? Может быть»