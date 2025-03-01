Кейшон Дэвис: «Я бы провел бой с Ломаченко. Со Стивенсоном никогда не буду драться»
Кейшон Дэвис рассказал, с кем хочет провести следующий бой.
«Я бы подрался с Василием Ломаченко. Это легкий бой для организации, он в Top Rank. С Шакуром Стивенсоном я никогда не буду драться. Деньги меня не изменят», – сказал Кейшон Дэвис.
14 февраля Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика и стал обладателем пояса WBO в легком весе.
Хельвани – о следующем сопернике Кейшона Дэвиса: «Он не будет драться с Шакуром и вряд ли решится на бой с Джервонтой. Ломаченко? Может быть»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MILLION DOLLAZ WORTH OF GAME
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