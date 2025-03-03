Кейшон Дэвис: «Буду признателен Ломаченко, если он даст мне шанс»
Кейшон Дэвис надеется, что Василий Ломаченко согласится на бой с ним.
«У Василия Ломаченко была потрясающая карьера. Он много сделал для спорта. Теперь он может просто уйти на пенсию. Если же он захочет дать мне бой, я буду благодарен и признателен за этот шанс.
Он может драться с такими звездами, как Шакур Стивенсон и Джервонта Дэвис. Но у меня тоже громкое имя. В этом есть карьерный смысл.
Я хочу вернуться очень скоро, до лета. Намерен провести еще три боя в этом году», – заявил чемпион мира по боксу Кейшон Дэвис.
Кейшон Дэвис: «Я бы провел бой с Ломаченко. Со Стивенсоном никогда не буду драться»
Хельвани – о следующем сопернике Кейшона Дэвиса: «Он не будет драться с Шакуром и вряд ли решится на бой с Джервонтой. Ломаченко? Может быть»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: The Ring
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