Кейшон Дэвис: «Буду признателен Ломаченко, если он даст мне шанс»

Кейшон Дэвис надеется, что Василий Ломаченко согласится на бой с ним.

«У Василия Ломаченко была потрясающая карьера. Он много сделал для спорта. Теперь он может просто уйти на пенсию. Если же он захочет дать мне бой, я буду благодарен и признателен за этот шанс.

Он может драться с такими звездами, как Шакур Стивенсон и Джервонта Дэвис . Но у меня тоже громкое имя. В этом есть карьерный смысл.

Я хочу вернуться очень скоро, до лета. Намерен провести еще три боя в этом году», – заявил чемпион мира по боксу Кейшон Дэвис .

Кейшон Дэвис: «Я бы провел бой с Ломаченко. Со Стивенсоном никогда не буду драться»

Хельвани – о следующем сопернике Кейшона Дэвиса: «Он не будет драться с Шакуром и вряд ли решится на бой с Джервонтой. Ломаченко? Может быть»