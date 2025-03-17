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Усик – о воспитании детей: «Если бить, то ремнем Louis Vuitton. По-богатому. Я машу им, как шашкой»

Александр Усик рассказал, как наказывает детей.

«С Лизой (дочь Усика) – только общение. Говорю: «Сюда!» Пацаны один раз получили через одеяло ремнем, потому что реально... Жена что-то сказала сыну, а он: «Почему я должен это делать?» Тебя же никто не заставляет, просто помоги и принеси, что попросили.

Было ли мне стыдно? Нет. Только за себя, ведь это моя недоработка. Повышаю голос, немного запугиваю. Если бить, то ремнем Louis Vuitton. По-богатому. Я не бью, а машу им, как шашкой. Тогда мы начинаем смеяться вместе с детьми, потом я подзываю их и начинаю объяснять», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик в интервью журналисту Славе Демину.

«Вперед, Джо!» Фьюри прокомментировал назначение Паркера обязательным претендентом на пояс WBO

WBO обязала Александра Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс
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