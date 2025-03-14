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«Вперед, Джо!» Фьюри прокомментировал назначение Паркера обязательным претендентом на пояс WBO

Фьюри прокомментировал назначение Паркера обязательным претендентом на пояс WBO.

Ранее стало известно, что Всемирная боксерская организация (WBO) даст чемпиону Александру Усику 30 дней, чтобы достичь соглашения о проведении титульной защиты против Джо Паркера.

«Как раз вовремя! Дайте Паркеру шанс! Вперед, Джо!» – отреагировал на новость бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Тайсон Фьюри: «Скучали по мне?»

WBA даст Усику 24 месяца для проведения обязательной защиты пояса

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Тайсона Фьюри
logoАлександр Усик
WBO
logoДжозеф Паркер
logoТайсон Фьюри
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logoбокс
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