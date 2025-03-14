«Вперед, Джо!» Фьюри прокомментировал назначение Паркера обязательным претендентом на пояс WBO
Фьюри прокомментировал назначение Паркера обязательным претендентом на пояс WBO.
Ранее стало известно, что Всемирная боксерская организация (WBO) даст чемпиону Александру Усику 30 дней, чтобы достичь соглашения о проведении титульной защиты против Джо Паркера.
«Как раз вовремя! Дайте Паркеру шанс! Вперед, Джо!» – отреагировал на новость бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.
Тайсон Фьюри: «Скучали по мне?»
WBA даст Усику 24 месяца для проведения обязательной защиты пояса
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Тайсона Фьюри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости