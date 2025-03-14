«Вперед, Джо!» Фьюри прокомментировал назначение Паркера обязательным претендентом на пояс WBO

Фьюри прокомментировал назначение Паркера обязательным претендентом на пояс WBO.

Ранее стало известно , что Всемирная боксерская организация (WBO ) даст чемпиону Александру Усику 30 дней, чтобы достичь соглашения о проведении титульной защиты против Джо Паркера .

«Как раз вовремя! Дайте Паркеру шанс! Вперед, Джо!» – отреагировал на новость бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри .

Тайсон Фьюри: «Скучали по мне?»

WBA даст Усику 24 месяца для проведения обязательной защиты пояса