WBO обязала Александра Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера

Александр Усик проведет бой с Джозефом Паркером.

WBO дала Александру Усику и Джозефу Паркеру 30 дней на достижение соглашения, прежде чем будут назначены промоутерские торги.

Усик дрался в декабре-2024, он победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей. Помимо пояса WBA, Усику принадлежат титулы по версиям WBC и WBO.

WBA даст Усику 24 месяца для проведения обязательной защиты пояса