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WBO обязала Александра Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера

Александр Усик проведет бой с Джозефом Паркером.

WBO дала Александру Усику и Джозефу Паркеру 30 дней на достижение соглашения, прежде чем будут назначены промоутерские торги.

Усик дрался в декабре-2024, он победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей. Помимо пояса WBA, Усику принадлежат титулы по версиям WBC и WBO.

WBA даст Усику 24 месяца для проведения обязательной защиты пояса

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ring Magazine
logoДжозеф Паркер
logoбокс
logoАлександр Усик
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