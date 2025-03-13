WBO обязала Александра Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера
Александр Усик проведет бой с Джозефом Паркером.
WBO дала Александру Усику и Джозефу Паркеру 30 дней на достижение соглашения, прежде чем будут назначены промоутерские торги.
Усик дрался в декабре-2024, он победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей. Помимо пояса WBA, Усику принадлежат титулы по версиям WBC и WBO.
WBA даст Усику 24 месяца для проведения обязательной защиты пояса
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ring Magazine
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