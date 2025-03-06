Уоррен надеется, что реванш Усика и Дюбуа пройдет на «Уэмбли»: «Хочу обеспечить нашему парню преимущество»
«Я встретился с Дюбуа и его отцом – мы работаем над следующим поединком. Надеюсь, что скоро мы сможем объявить обо всем официально. Конечно, я бы очень хотел, чтобы реванш с Усиком состоялся.
Это отличное противостояние, у которого есть своя история. Эти двое – лучшие тяжеловесы мира. Если нам удастся все устроить, то я буду счастлив. Усик против Дюбуа – это громкая вывеска, которая сможет собрать «Уэмбли» всего за один день.
Если мы сможем договориться, то именно там бой и пройдет. Я очень хочу обеспечить нашему парню преимущество домашнего ринга», – сказал промоутер Фрэнк Уоррен.
Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе-2023. Усик победил нокаутом в девятом раунде.
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