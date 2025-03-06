WBA даст Усику 24 месяца для проведения обязательной защиты пояса

WBA увеличила сроки проведения обязательной защиты для Александра Усика.

«Комитет проанализировал текущее состояние дивизиона и индивидуальную ситуацию украинского чемпиона, предоставив ему 24 месяца для проведения обязательной защиты титула.

Цель состоит в том, чтобы позволить боксеру проводить поединки против самых значимых соперников», – говорится в заявлении Всемирной боксерской ассоциации.

В последний раз Усик (23-0) дрался в декабре прошлого года, когда выиграл у Тайсона Фьюри единогласным решением судей. Помимо пояса WBA, Усику принадлежат титулы по версиям WBC и WBO.

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