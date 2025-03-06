Перейра – о потенциальном бое с Усиком: «Мы оба хотим этого. Возможно, поединок состоится в сентябре»

Алекс Перейра высказался о возможном бое с Александром Усиком.

«Я был очень счастлив, когда узнал о запуске нового боксерского промоушена. Возможно, поединок с Усиком состоится в сентябре в Саудовской Аравии. Но точно этого никто не знает.

Я первым проявил интерес к противостоянию. Потом Усик сказал, что тоже в этом заинтересован. Мы оба хотим этого. Теперь надо, чтобы желание сделать бой появилось у организации», – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра .

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