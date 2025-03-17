Стерлинг встретился с Физиевым: «Приятная неожиданная встреча»
Алджамейн Стерлинг встретился с Рафаэлем Физиевым.
«Приятная неожиданная встреча», – подписал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг совместное фото с Рафаэлем Физиевым.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Алджамейна Стерлинга
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