Джастин Гейджи победил Рафаэля Физиева в соглавном бою UFC 313

В ночь на 9 марта в Лас-Вегасе на UFC 313 прошел бой в легком весе между Джастином Гейджи и Рафаэлем Физиевым .

Гейджи победил единогласным судейским решением (29-28 трижды)

Изначально Гейджи должен был драться с Дэном Хукером, но Хукер снялся с боя из-за травмы.

Гейджи и Физиев встречались в марте-2023: Гейджи победил решением большинства судей.

UFC 313: Анкалаев против Перейры, Гейджи против Физиева