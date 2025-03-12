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Физиев может сменить весовую категорию: «Эта мысль уже давно сидит в голове»

Рафаэль Физиев сообщил, что может сменить весовую категорию.

«Я подумываю о смене категории. В этот раз весогонка прошла очень легко, хоть я и вышел на поединок [с Джастином Гейджи] на коротком уведомлении. Я сбросил вес настолько быстро, что мой нутрициолог пытался заставить меня снова набрать потерянные килограммы.

Мысль [о переходе в полулегкий вес] уже давно сидит в голове. Я ведь довольно маленький для легкого веса. Хочу драться с топовыми бойцами – считаю парней из полулегкого дивизиона интересными соперниками. Но у них будут проблемы, если я спущусь в весе», – сказал боец UFC Рафаэль Физиев.

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Рафаэль Физиев: «UFC отказал мне в бою с Гейджи, я пошел и купил килограмм мороженого. На следующий день сказали лететь в Вегас»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
полулегкий вес
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