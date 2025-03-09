Гейджи – после победы над Физиевым: «Рафаэль – жесткий ублюдок, мировой уровень. Он дойдет до титульного боя»

Джастин Гейджи похвалил Рафаэля Физиева после поединка на UFC 313.

«Все мои друзья – фанаты Физиева. Он дойдет до титульного боя.

Рафаэль – жесткий ублюдок. Серьезно. Это мировой уровень. Он изменил тактику после прошлого боя. Продержался до конца, не вымотался – это достойно уважения.

Похоже, что я сломал руку», – заявил боец UFC Джастин Гейджи .

Напомним, Джастин Гейджи победил Рафаэля Физиева в соглавном бою UFC 313.

Джастин Гейджи: «Я в абсолютном возбуждении. Не могу объяснить эти чувства»