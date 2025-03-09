Гейджи – после победы над Физиевым: «Рафаэль – жесткий ублюдок, мировой уровень. Он дойдет до титульного боя»
Джастин Гейджи похвалил Рафаэля Физиева после поединка на UFC 313.
«Все мои друзья – фанаты Физиева. Он дойдет до титульного боя.
Рафаэль – жесткий ублюдок. Серьезно. Это мировой уровень. Он изменил тактику после прошлого боя. Продержался до конца, не вымотался – это достойно уважения.
Похоже, что я сломал руку», – заявил боец UFC Джастин Гейджи.
Напомним, Джастин Гейджи победил Рафаэля Физиева в соглавном бою UFC 313.
Джастин Гейджи: «Я в абсолютном возбуждении. Не могу объяснить эти чувства»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
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