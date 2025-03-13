Рафаэль Физиев: «Хочу, чтобы Гейджи получил титульный шанс. Буду болеть за него против Махачева»

Рафаэль Физиев ответил, кто должен стать следующим соперником Ислама Махачева.

«Хочу, чтобы Гейджи получил титульный шанс. Он заслуживает этого больше, чем кто-либо другой в легком весе. Буду болеть за него в бою с Махачевым », – сказал Рафаэль Физиев .

Джастин Гейджи победил Рафаэля Физиева единогласным решением судей.

Комментатор UFC Аник считает, что Гейджи заслужил титульный шанс: «Махачев и сам будет заинтересован в этом поединке»