UFC Fight Night 254 состоится в Лас-Вегасе в ночь с 15 на 16 марта. Главным событием вечера станет реванш между Марвином Веттори (19-7-1) и Романом Долидзе (14-3).

Другие бои ивента :

• Чиди Нжокуани (24-10) – Элизеу Залески (25-8-1)

• Александр Эрнандес (15-8) – Курт Холобо (21-8)

• Деймон Блэкшир (15-7-1) – Коди Гибсон (21-10)

• Дияр Нургожай (10-0) – Брендсон Рибейро (16-7)

• Кевин Вальехос (14-1) – Сен Ву Чои (11-7).

Начало предварительного карда - в 23:00 мск 15 марта, начало основного карда – в 2:00 мск 16 марта. Трансляция будет доступна на телеканале «Матч! Боец».

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