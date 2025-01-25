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Марвин Веттори: «Думал, что моим соперником будет Роман Копылов, а это Роман Долидзе»

Марвин Веттори рассказал, что он перепутал будущего соперника.

«Лол, все это время я думал, что моим соперником будет Роман Копылов, а это Роман Долидзе. Все нормально, разные фамилии, один результат», – написал Марвин Веттори.

Реванш Веттори и Долидзе пройдет на UFC Fight Night 254 15 марта в Лас-Вегасе (США).

Первый бой прошел в марте-2023 на UFC 286, итальянец выиграл единогласным решением судей. 

Долидзе хочет подраться с Чимаевым: «Этот парень очень хорош»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Марвина Веттори
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