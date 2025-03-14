Взвешивание перед UFC Fight Night 254: Веттори и Долидзе показали одинаковые цифры, Нургожай тяжелее Рибейро
В Лас-Вегасе, штат Невада, прошла церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 254. Ивент состоится в ночь на 16 марта.
Результаты взвешивания:
Марвин Веттори (84,4 кг) – Роман Долидзе (84,4 кг);
Элизеу Залески (77,6 кг) – Чиди Нжокуани (78,1 кг);
Александр Эрнандез (70,8 кг) – Курт Холобо (70,5 кг);
Да’Мон Блэкшир (61,9 кг) – Коди Гибсон (61,9 кг);
Дияр Нургожай (95,5 кг) – Брендсон Рибейро (93,2 кг);
Кевин Валлехос (66 кг) – Сен Ву Чой (66,2 кг).
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
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