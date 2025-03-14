Взвешивание перед UFC Fight Night 254: Веттори и Долидзе показали одинаковые цифры, Нургожай тяжелее Рибейро

В Лас-Вегасе, штат Невада, прошла церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 254 . Ивент состоится в ночь на 16 марта.

Результаты взвешивания:

Марвин Веттори (84,4 кг) – Роман Долидзе (84,4 кг);

Элизеу Залески (77,6 кг) – Чиди Нжокуани (78,1 кг);

Александр Эрнандез (70,8 кг) – Курт Холобо (70,5 кг);

Да’Мон Блэкшир (61,9 кг) – Коди Гибсон (61,9 кг);

Дияр Нургожай (95,5 кг) – Брендсон Рибейро (93,2 кг);

Кевин Валлехос (66 кг) – Сен Ву Чой (66,2 кг).

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