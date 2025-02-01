Марвин Веттори: «Единственный шанс для Адесаньи выиграть бой – подраться со мной»
Марвин Веттори отреагировал на поражение Адесаньи от Имавова.
«Единственный шанс для Адесаньи выиграть бой – подраться со мной», – написал боец UFC Марвин Веттори.
Исраэль Адесанья проиграл нокаутом Нассурдину Имавову на UFC Fight Night 250.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Марвина Веттори
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