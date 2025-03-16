Пэдди Пимблетт: «Думаю, что нахожусь в одном поединке от титульника. Нужно одолеть Оливейру или Порье, и тогда у меня будет бой за пояс»
Пэдди Пимблетт хочет подраться с Дастином Порье.
«Порье сказал, что Майкл Чендлер победит меня? С нетерпением жду возможности побить Дастина и занять его место в рейтинге. Я думаю, что нахожусь в одном поединке от титульника. Нужно одолеть Чарльза Оливейру или Дастина Порье, и тогда у меня будет бой за пояс», – заявил боец UFC Пэдди Пимблетт.
Напомним, Пимблетт подерется с Чендлером в ночь на 13 апреля в Майами (США).
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Опубликовал: Артем Чугунов
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