Пэдди Пимблетт: «Думаю, что нахожусь в одном поединке от титульника. Нужно одолеть Оливейру или Порье, и тогда у меня будет бой за пояс»

Пэдди Пимблетт хочет подраться с Дастином Порье.

«Порье сказал, что Майкл Чендлер победит меня? С нетерпением жду возможности побить Дастина и занять его место в рейтинге. Я думаю, что нахожусь в одном поединке от титульника. Нужно одолеть Чарльза Оливейру или Дастина Порье, и тогда у меня будет бой за пояс», – заявил боец UFC Пэдди Пимблетт .

Напомним, Пимблетт подерется с Чендлером в ночь на 13 апреля в Майами (США).

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